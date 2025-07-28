УЕФА на своем официальном ресурсе опубликовал информацию о судейской бригаде, которая будет обслуживать ответный матч Александрии и сербского Партизана во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Напомним, в первом матче украинский клуб проиграл со счетом 0:2.

Главным арбитром игры назначен 29-летний Генрик Налбандян из Армении, который уже успел дебютировать в текущем сезоне на поединке квалификации Лиги Европы.

Ассистировать ему будут соотечественники Месроп Газарян и Атом Севгулян, а в роли четвертого рефери выступит Завен Оганесян.

Матч пройдет в Белграде на стадионе Партизан 31 июля. Начало в 22:00 по киевскому времени.