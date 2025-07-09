Футболисты Александрии продолжают вторую часть своего учебно-тренировочного сбора в Австрии, где провели контрольную встречу с венгерским Залаэгерсегом.

После неудачного старта сборов, ведь украинская команда уступила хорватской Риеке с разгромным счетом 1:4, болельщики ждали улучшения. Венгерский клуб казался более легким соперником, ведь в прошлом сезоне Залаэгерсег занял лишь десятое место в национальном первенстве.

Однако одержать победу Александрии вновь не удалось. Судьба матча решилась на 79-й минуте, когда команда пропустила мяч и уступила с минимальным счетом.

Товарищеский матч. 9 июля. Австрия

Александрия – Залаэгерсег – 0:1

Гол: гол, 79

Ранее сообщалось, что скандальный вингер Александрии присоединился к команде на сборах.