Александрия проиграла в товарищеском матче венгерской команде
Вице-чемпион Украины проиграл второй контрольный матч на сборах в Австрии
32 минуты назад
Футболисты Александрии продолжают вторую часть своего учебно-тренировочного сбора в Австрии, где провели контрольную встречу с венгерским Залаэгерсегом.
После неудачного старта сборов, ведь украинская команда уступила хорватской Риеке с разгромным счетом 1:4, болельщики ждали улучшения. Венгерский клуб казался более легким соперником, ведь в прошлом сезоне Залаэгерсег занял лишь десятое место в национальном первенстве.
Однако одержать победу Александрии вновь не удалось. Судьба матча решилась на 79-й минуте, когда команда пропустила мяч и уступила с минимальным счетом.
Товарищеский матч. 9 июля. Австрия
Александрия – Залаэгерсег – 0:1
Гол: гол, 79
Ранее сообщалось, что скандальный вингер Александрии присоединился к команде на сборах.
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