Лидер вице-чемпиона Украинской Премьер-лиги Александрии, бразильский фланговый полузащитник Хуан Безерра, все же присоединился к команде на тренировочном сборе, сообщил ТаТоТаке.

22-летний игрок с опозданием прибыл из отпуска и начал подготовку к предстоящим матчам в Лиге конференций. Ранее сообщалось, что он отказался возвращаться в клуб и выразил желание сменить команду.

Несмотря на возвращение, вероятность трансфера Безерры перед началом нового сезона УПЛ сохраняется. Руководство Александрии осознает, что удержать бразильца будет непросто, и готово рассмотреть выгодные предложения по его продаже.

В прошлом сезоне 2024/25 Безерра провел 26 поединков за команду, отметившись шестью забитыми мячами и пятью ассистами. Его контракт с украинским клубом рассчитан до июня 2026 года, а рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

Александрия стартует во втором раунде квалификации Лиги конференций. Соперником станет победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия). Матчи назначены на 24 и 31 июля.