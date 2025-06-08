Пресс-служба мадридского Реала сообщила о травме основного голкипера команды. Медобследование выявило у Тибо Куртуа воспаление крестцово-подвздошного сустава, а именно сакроилеит.

Из-за этой проблемы бельгиец может пропустить будущий Клубный чемпионат мира 2025. В связи с этим главный тренер Хаби Алонсо поручил руководству срочно найти замену.

Основным кандидатом на позицию вратаря стал Хоан Гарсия из Эспаньола. Именно он, по информации СМИ, может занять место в старте, если Куртуа не успеет восстановиться к началу турнира, об этом сообщило DefensaCentral.

В этом сезоне Гарсия провел 38 матчей, в которых пропустил 51 мяч, при этом в восьми встречах сумел сохранить ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин и Анатолий Трубин попали в пятерку самых дорогих голкиперов мира.