Алонсо определился с турниром, в котором будет играть Лунін за Реал

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может сменить клубную прописку уже следующим летом, поскольку основной причиной потенциального ухода остается нехватка игровой практики.

Как передает Diario Gol, руководство мадридского Реала также рассматривает возможность продажи вратаря. Под руководством нового тренера Хаби Алонсо ситуация для украинца вряд ли изменится, и его игра в основе, как и раньше, будет ограничена преимущественно матчами Кубка Испании.

По итогам сезона 2024/25 Реал набрал 84 очка и завершил выступление в Ла Лиге на втором месте. Чемпионом Испании стала заклятая Барселона.

В текущем розыгрыше всех турниров Лунин отыграл за мадридский клуб 14 встреч, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сохранил ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего вратаря в 20 миллионов евро.

Ранее Лунин отреагировал на слухи о своем решении покинуть Реал.