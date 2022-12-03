Алвес – самый возрастай игрок в истории Бразилии на чемпионате мира

Он сыграл в 39 лет

Фото: Globo

Бразилия проиграла Камеруну (0:1) в матче ЧМ-2022.

Отыграл матч защитник Дани Алвес, который был с капитанской повязкой. Он сыграл в возрасте 39 лет 6 месяцев и 27 дней.

Таким образом, Дани стал самым возрастным игроком в истории сборной Бразилии на чемпионате мира.

Он обновил рекорд, который на этом же турнире установил Тиаго Силва. Защитник сыграл против Швейцарии в возрасте 38 лет и 67 дней, сообщает Opta.

Возрастной рекорд Мундиалей удерживает египетский кипер Эссам Эль-Хадари (45 лет). Среди полевых – это Роже Мила (42 года).