Алвес – самый возрастай игрок в истории Бразилии на чемпионате мира

ЧМ-2022. Аргентина – Австралия. Онлайн трансляция
21:00
Бразилия проиграла Камеруну (0:1) в матче ЧМ-2022.
Отыграл матч защитник Дани Алвес, который был с капитанской повязкой. Он сыграл в возрасте 39 лет 6 месяцев и 27 дней.
Таким образом, Дани стал самым возрастным игроком в истории сборной Бразилии на чемпионате мира.
Он обновил рекорд, который на этом же турнире установил Тиаго Силва. Защитник сыграл против Швейцарии в возрасте 38 лет и 67 дней, сообщает Opta.
Возрастной рекорд Мундиалей удерживает египетский кипер Эссам Эль-Хадари (45 лет). Среди полевых – это Роже Мила (42 года).
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