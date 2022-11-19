Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира

Защитник демонстрирует чудеса перемещений не только на футбольном поле

Янис Амаш / Фото - СК Днепр-1 В центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» в Ужгороде примет «Шахтер». Стартовый свисток прозвучит в 13:00. Известны составы команд на игру. Примечательно, что в старте днепрян выйдет защитник Янис Амаш. Накануне он был в расположении сборной Алжира. Ранее полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив прибыл на матч с «Днепром-1», несмотря на вызов в молодежную сборную. Ранее полузащитник «Шахтера»

Сергей Стаднюк