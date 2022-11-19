Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Защитник демонстрирует чудеса перемещений не только на футбольном поле
Янис Амаш / Фото - СК Днепр-1
В центральном матче 14-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» в Ужгороде примет «Шахтер». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Известны составы команд на игру. Примечательно, что в старте днепрян выйдет защитник Янис Амаш. Накануне он был в расположении сборной Алжира.
Ранее полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив прибыл на матч с «Днепром-1», несмотря на вызов в молодежную сборную.
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