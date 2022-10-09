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Анчелотти вышел на третье место по победам среди тренеров «Реала»

Итальянец выиграл 90-й матч
Футбол Примерa (Испания)
09 октября 09:22
Анчелотти вышел на третье место по победам среди тренеров «Реала»
Фото: marca

«Реал» обыграл «Хетафе» (1:0) в матче 8 тура Ла Лиги.

Благодаря этой победе Карло Анчелотти вошел в топ-3 тренеров «Реала» по победам. У него их уже 90, сообщает COPE.

По этому показателю итальянец обошел Лео Бенхаккера, который выиграл с командой 89 матчей. Впереди лишь два тренера. Это Зинедин Зидан с 124 победами и Мигель Муньос с 257 победами.

При этом у Карло самый высокий процент побед среди этих тренеров – 73% (90 побед в 122 матчах). У Бенхаккера – 64% (89/139), у Зидана – 67% (124/183), у Муньоса – 60% (257/424).

«Реал» впервые в сезоне не пропустил. Андрей Лунин отстоял на ноль.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

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