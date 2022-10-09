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Лунин отстоял на ноль. «Реал» впервые не пропустил в этом сезоне Ла Лиги

Мадридцы победили «Хетафе»
Футбол Примерa (Испания)
09 октября 07:10
Лунин отстоял на ноль. «Реал» впервые не пропустил в этом сезоне Ла Лиги
Фото: Real Madrid

«Реал» сумел обыграть «Хетафе» в матче 8 тура Ла Лиги.

Голом мадридцы отличились уже в первом тайме. Мяч на счет Милитао.

У «Хетафе» были моменты сравнять счет, однако их команда не использовала. Также забил и «Реал», но гол Родриго отменили.

В итоге, «Реал» победил и впервые в сезоне не пропустил. Андрей Лунин также провел свой первый «сухой» матч за команду.

Ла Лига. 8-й тур:

«Хетафе» – «Реал» 0:1

Гол: Милитао, 3

«Хетафе»: Сория, Суарес, Митрович, Джене, Дуарте, Анхилери (Амави, 83), Аленья (Порту, 66), Милья, Альгобия (Сеоане, 83), Унал (Латаса, 86), Майораль (Мунир, 66).

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Милитао (Начо, 83), Алаба, Модрич, Тчуамени, Камавинга (Асенсио, 83), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Мариано Диас, 89).

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Хетафе

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