Главный корреспондент TBR Football Грэм Бейли прокомментировал возможный уход Александра Зинченко из лондонского Арсенала.

По словам журналиста, чтобы продать украинского защитника, «канонирам» придется постараться, так как высокая зарплата футболиста может отпугнуть потенциальных покупателей и далеко не каждый клуб способен позволить себе такие финансовые условия.

«Зинченко вызывает потенциальный интерес повсюду. Но ситуация с ним сложная, потому что он получает большие деньги, и именно поэтому его нелегко вытянуть. Я думаю, что Арсеналу, возможно, придется подойти к его трансферу креативно», – сказал Бейли для Arsenal Insider.

В прошлом сезоне 2024/25 Зинченко провел за Арсенал 23 встречи во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года, а стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет около 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Зинченко поставил на паузу бизнес в Украине.