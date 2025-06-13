Лондонский Арсенал всерьез заинтересован в подписании Йоррела Хато – левого защитника Аякса и сборной Нидерландов.

Английский клуб впечатлён прогрессом 19-летнего игрока и уже сделал первое предложение по его трансферу. В составе Арсенала Хато рассматривается как потенциальная замена Александру Зинченко, который может сменить клубную прописку этим летом.

Несмотря на юный возраст, Йоррел уже успел провести 111 матчей в составе Аякса, отметившись четырьмя забитыми мячами и девятью голевыми передачами. В 2023 году он дебютировал за национальную команду Нидерландов и с тех пор сыграл в шести матчах за сборную.

Ранее сообщалось, что Зинченко заинтересовал топ-клубы итальянской Серии А.