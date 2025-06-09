Зинченко интересен топ-клубам Серии А

Павел Василенко

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко попал в сферу интересов клубов Серии А. Как сообщает La Lazio Siamo Noi, Лацио может приобрести игрока сборной Украины.

Зинченка предложили римскому клубу, который оценит его профиль, но уже известно, что зарплата Зинченко может стать препятствием для трансфера. Украинец зарабатывает около 5 миллионов евро в год.

Также возможность подписания Зинченко рассматривает Милан. Отмечается, что Арсенал готов продать защитника за 5 миллионов евро.