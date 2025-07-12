Арсенал получил звездное усиление тренерского штаба
Артета пригласил бывшую звезду МЮ
около 3 часов назад
Габриэль Хайнце/ Фото - Арсенал
Арсенал объявил о назначении Габриэля Хайнце в качестве члена тренерского штаба, сообщает официальный сайт клуба.
Бывший игрок сборной Аргентины, Габриэль обладает богатым игровым и тренерским опытом. В Англии Габи сделал себе имя, выступая за Манчестер Юнайтед (2005-2007).
Последней тренерской работой Хайнце была должность главного тренера Ньюэллс Олд Бойз в сезоне 2023 года.
Арсенал подписал капитана Брентфорда.
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