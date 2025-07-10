Кристиан Ньёргор стал новичком лондонского Арсенала. О подписании контракта с 31-летним игроком сборной Дании официально сообщил сайт канониров. Футболист перешел из Брентфорда, где провел шесть сезонов и был капитаном команды.

— Мы рады сообщить, что к нашему клубу присоединился игрок национальной сборной Дании Кристиан Ньоргор. 31-летний полузащитник провел за Брентфорд 196 матчей во всех турнирах, в том числе 122 игры в АПЛ, забил 13 мячей и сделал 18 ассистов, — говорится в сообщении Арсенала.

Контракт с Арсеналом рассчитан на два года с опцией автоматического продления еще на один. Ньёргор получил 16-й игровой номер. По информации инсайдера Дэвида Орнштейна, лондонский клуб заплатил Брентфорду символическую сумму — около 1 миллиона фунтов.

Это уже третье подписание Арсенала этим летом после переходов голкипера Кепы Аррисабалаги из Челси (6 млн евро) и полузащитника Мартина Субименди из Реал Сосьедад (66 млн евро).

Стоит отметить, что уход Ньёргора может дать больше игрового времени украинцу Егору Ярмолюку, который также действует в центре поля Брентфорда.

Также, трансфер Дьокереша в Арсенал находится под вопросом.