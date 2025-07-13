Фенербахче предложили выкупить у Арсенала контракт игрока сборной Украины Александра Зинченко, сообщает Fotomac.

Стамбульскому гранду трансфер может обойтись в 14 миллионов евро. В то же время другие команды из Лондона рассматривают возможность пригласить Александра.

Ранее сообщалось, что от подписания Зинченко отказался Милан из-за высокой зарплаты Александра.

В сезоне 2024/25 Арсенал набрал 74 очка и финишировал на втором месте в Премьер-лиге. Зинченко принял участие в 23 играх, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.