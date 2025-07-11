Лондонский Вест Хэм проявляет конкретный интерес к Александру Зинченко, и сейчас между «молотобойцами» и Арсеналом идет подготовка к возможным переговорам о переходе украинского футболиста.

Главным препятствием на пути к трансферу остается здоровье игрока. У Зинченко регулярно возникают проблемы с икроножной мышцей, из-за чего он пропустил значительное количество матчей прошлого сезона. Об этом сообщает портал West Ham Zone.

Как утверждает источник, спортивный врач Вест Хэма Раджпал Брар обратился с запросом на получение расширенной информации о физическом состоянии защитника. Вест Хэм планирует провести тщательное медицинское обследование, чтобы исключить возможные риски, связанные с возрастом и нагрузками последних лет.

В завершившемся сезоне 2024/25 Арсенал набрал 74 очка и финишировал на втором месте в Премьер-лиге. Зинченко принял участие в 23 играх, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Арсенал имеет проблемы с продажей Зинченко из-за зарплаты футболиста.