Александр Сукманский

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Арсенал вернулся к клубным соревнованиям после международной паузы матчем чемпионата Англии против Ньюкасла, который завершился ничьей 2:2. Лондонцы утратили преимущество в счёте, а встреча также запомнилась травмой вратаря Давида Раии. Несмотря на эту неудачу, команда Микеля Артеты подходит к следующему матчу Лиги чемпионов с хорошими показателями. На счету лондонцев три победы и одна ничья в четырех поединках текущего розыгрыша.

Арсенал традиционно успешно выступает на групповом этапе и в основном раунде Лиги чемпионов. Команда выиграла 15 из 16 последних матчей этой стадии, ещё один поединок завершился вничью. Единственного поражения на этом отрезке лондонцы потерпели от немецкой Баварии в третьем туре, причём на выезде. На собственном поле статистика Арсенала ещё более убедительна. Лондонский клуб выиграл 12 домашних матчей Лиги чемпионов подряд на групповом этапе и в основном раунде. До рекорда английских команд, который принадлежит Ливерпулю, остаётся одна победа.

Боруссия Дортмунд подходит к встрече с Арсеналом на фоне восьмиматчевой беспроигрышной серии во всех турнирах. В этом отрезке немецкий клуб одержал шесть побед и дважды сыграл вничью. В последнем матче команда минимально обыграла БоруссиюМенхенгладбах – 1:0.

В чемпионате Германии дортмундцы находятся на первом месте, а в Лиге чемпионов имеют три победы и одно поражение. Единственный неудачный результат команда зафиксировала в гостях против Буде-Глимт во втором туре.

Это поражение остается единственным для Боруссии на выезде во всех турнирах текущего сезона. В целом команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью в гостевых матчах.

В то же время статистика выступлений Дортмунда в Англии вызывает опасения. Клуб проиграл четыре из последних пяти выездных матчей в Лиге чемпионов, одержав лишь одну победу. Два из этих поражений пришлись на противостояния с английскими командами.

Главный тренер Боруссии Нико Ковач также имеет непростую статистику в матчах против представителей Англии в Лиге чемпионов: одна победа, одна ничья и три поражения.

История противостояний Арсенала и Боруссии

Дортмундцы трижды проиграли в четырёх предыдущих выездных матчах против Арсенала в Лиге чемпионов, одержав лишь одну победу.

В целом Боруссия проиграла восемь из девяти последних гостевых матчей против английских клубов в этом турнире. Единственным положительным результатом на этом отрезке стала одна победа.

Интересные статистические факты перед матчем

Арсенал забивал как минимум два гола в 21 из 22 последних домашних матчей группового этапа и основного раунда Лиги чемпионов.

Лондонцы открывали счёт в каждом из последних 12 матчей основного раунда турнира.

В матчах Боруссии Дортмунд в текущем розыгрыше Лиги чемпионов было забито лишь два гола в первых таймах.

Ни один из семи последних выездных матчей Дортмунда не завершился сразницею больше чем в один мяч.

Хаверц может снова забить Боруссии

Одним из игроков, за которым стоит следить в предстоящем поединке, будет Кай Хаверц. Немецкий нападающий уже забивал Боруссии Дортмунд в своем единственном предыдущем домашнем матче Лиги чемпионов против этого соперника.

Кроме того, каждый из трех последних голов Хаверца за Арсенал становился первым в матче.

В составе Боруссии стоит обратить внимание на Джуда Беллингема и арендованного у лондонского клуба Итана Нванери. Оба англичанина могут попытаться стать лишь четвертыми представителями своей страны, которым удавалось забить Арсеналу на его поле в Лиге чемпионов. В то же время ни один из них еще не отмечался голами в текущем розыгрыше турнира.

Кадровые потери команд

Арсеналу, вероятно, не помогут Давид Рая и Мартин Субименди. У Боруссии Дортмунд в предыдущем матче отсутствовали Серу Гирасси и Карни Чуквуемека.

Отсутствие Раи может стать дополнительным фактором для Арсенала, так как вратарь является важной частью оборонной системы команды. Это также добавляет интриги относительно возможности забитых мячей обеими клубами.

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В матче Арсенал vs Боруссия Дортмунд эксперты GGBET считают более вероятной победу Арсенала — коэффициент 1.48. В то время как шансы Боруссии оценивают в 6.9. Кто сильнее? Выбирай на ggbet.ua!

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