Первая ничья в сезоне. Арсенал на выезде не смог обыграть Ньюкасл.
Ничью канонирам принес забитый мяч Нони Мадуэке
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги Арсенал сыграл вничью с Ньюкаслом.
Лондонцы вышли вперед в первом тайме благодаря голу Эберечи Эзе. После перерыва хозяева смогли не только отыграться, но и повести в счёте — сначала отличился Гарви Барнс, а затем Малик Тшау вывел Ньюкасл вперед.
Арсенал сумел избежать поражения — ничью для своей команды спас точный удар Нони Мадуеке.
АПЛ. 11-й тур
Ньюкасл – Арсенал – 2:2
Голы: Барнс, 49, Тшау, 62 – Эзе, 33, Мадуеке, 78
Следующий матч лондонцы проведут 24 ноября в Лиге чемпионов против дортмундской Боруссии, а 29 ноября в Премьер-лиге примут Манчестер Сити. Ньюкасл 29 ноября сыграет против Брайтона.
Манчестер Сити потерял очки дома. Фулхэм прервал серию из десяти поражений подряд.
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