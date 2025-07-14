Лондонский Арсенал намерен продолжить сотрудничество с молодым вингером Итаном Нванери, которому недавно исполнилось 18 лет.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство клуба впечатлено прогрессом юного футболиста и готово в ближайшее время начать переговоры о новом контракте. В настоящий момент у Нванери действует соглашение с клубом до лета 2026 года.

За основную команду Арсенала он уже провел 39 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее в СМИ также появлялась информация о том, что лондонцы находятся на финальной стадии подписания одного из самых перспективных нападающих Европы.