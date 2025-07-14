Арсенал продлит контракт с вингером
Тренерский штаб отметил прогресс Итана Нванери\
около 2 часов назад
Итан Нванери/фото: Арсенал
Лондонский Арсенал намерен продолжить сотрудничество с молодым вингером Итаном Нванери, которому недавно исполнилось 18 лет.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство клуба впечатлено прогрессом юного футболиста и готово в ближайшее время начать переговоры о новом контракте. В настоящий момент у Нванери действует соглашение с клубом до лета 2026 года.
За основную команду Арсенала он уже провел 39 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее в СМИ также появлялась информация о том, что лондонцы находятся на финальной стадии подписания одного из самых перспективных нападающих Европы.
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