Нападающий Спортинга Виктор Дьокереш, скорее всего, начнет новый сезон в статусе футболиста Арсенала.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, шведский голеадор возвращается в Англию за 63,5 млн евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

Источники в Англии напоминают, что Спортинг не получит всю сумму, которую заработает за Дьокереша. Брайтон и Ковентри оставили за собой 15 и 10% соответственно.

В прошлом сезоне Дьокереш забил 63 мяча и отдал 17 результативных передач в 58 матчах за Спортинг и сборную Швеции. Всего же за лиссабонский клуб 27-летний футболист оформил 97 голов и 28 ассистов в 102 играх. Transfermarkt оценивает бомбардира в 75 миллионов евро.

Дьокереш не прибыл на сборы Спортинга. Президент уже грозит огромным штрафом.