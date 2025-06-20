Лондонский Арсенал находится на финальной стадии переговоров относительно продления контракта с 18-летним фланговым защитником Майлзом Льюисом-Скелли.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, все необходимые документы уже подготовлены, и в ближайшее время молодой игрок официально подпишет новое соглашение с клубом.

Льюис-Скелли является воспитанником академии Арсенала и дебютировал в основном составе в сезоне 2024/25. Под руководством Микеля Артеты он провел 39 матчей, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Милан отказался от идеи трансфера Зинченко.