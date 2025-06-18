Павел Василенко

Милан отказался от планов подписать украинского защитника Александра Зинченко из Арсенала, поскольку рассчитывает приобрести Дестини Удоджи из Тоттенхэма после ухода Тео Эрнандеса в Атлетико Мадрид. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Удоджи ранее также играл в Серии А за Удинезе и провел впечатляющий период в Италии в сезоне 2021/22. Итальянский клуб также считает, что левый защитник имеет значительный опыт, что делает его подходящим кандидатом для главного тренера Массимиљано Аллегри.

Контракт 22-летнего итальянского защитника с Тоттенхэмом действует до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает Удоджи в 40 миллионов евро.