Европейский гранд отказался от борьбы за Зинченко
Клуб переключился на другого футболиста
около 2 часов назад
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Милан отказался от планов подписать украинского защитника Александра Зинченко из Арсенала, поскольку рассчитывает приобрести Дестини Удоджи из Тоттенхэма после ухода Тео Эрнандеса в Атлетико Мадрид. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Удоджи ранее также играл в Серии А за Удинезе и провел впечатляющий период в Италии в сезоне 2021/22. Итальянский клуб также считает, что левый защитник имеет значительный опыт, что делает его подходящим кандидатом для главного тренера Массимиљано Аллегри.
Контракт 22-летнего итальянского защитника с Тоттенхэмом действует до 30 июня 2030 года. Transfermarkt оценивает Удоджи в 40 миллионов евро.