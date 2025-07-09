Арсенал сделал первый шаг на пути к приобретению вингера Челси Нони Мадуеке. Согласно инсайдеру Фабрицио Романо, лондонский клуб направил официальное предложение на сумму около 50 миллионов фунтов, включая бонусы.

Однако Челси пока не готов одобрить такую сумму. Руководство клуба ориентируется на последние крупные трансферы, например, переход Эланджи в Ньюкасл за 55 миллионов, и рассчитывает получить за Мадуеке более 50 миллионов фунтов в виде фиксированной выплаты.

Несмотря на разногласия в оценке игрока, переговоры между сторонами продолжаются в конструктивном ключе. Сам футболист уже согласовал условия личного контракта с Арсеналом и ждет окончательного соглашения между клубами.

Напомним, что Мадуеке перешел в Челси в январе 2023 года из ПСВ за 35 миллионов евро (примерно 30 миллионов фунтов). В прошлом сезоне он провел 46 матчей, забив 11 голов и отдав 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что трансфер Дёкереша в Арсенал может сорваться.