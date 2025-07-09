Арсенал не достиг соглашения. Трансфер Дьокереша может сорваться.
Футболист не хочет играть в Португалии
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
≪drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="1641d837-c196-4512-9943-2a5b7ab2b264" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor"≫&Amp;nbsp;≪/drupal-entity≫≪p≫Делегация Арсенала во главе со спортивным директором Андре Берту покинула Лиссабон, не достигнув соглашения со Спортингом по переходу Виктора Дьокереша. Согласно данным Record, клубы не смогли договориться об условиях, и трансфер, который казался неизбежным, снова оказался под угрозой срыва.≪/p≫≪p≫Руководство чемпиона Португалии по-прежнему настаивает на гонораре в размере 70 млн евро плюс 10 млн евро бонусов. По информации Record, предложение лондонцев составляет 65 млн евро плюс еще 5 млн евро, хотя в последние дни ходят слухи о предложении в размере 65 млн евро плюс 15 млн евро.≪/p≫≪p≫Сам Дьокереш твердо уверен, что больше не будет играть за Спортинг, но швед опасается, что его долгожданный переход в Арсенал может сорваться, несмотря на то, что ≪a href="https://xsport.ua/ua/football_s/news/hrandioznyy-zhest-dokeresha-vin-pozhertvuvav-hroshyma-shchob-spryyaty-transferu/"≫он уже заключил пятилетний контракт с английским клубом≪/a≫.≪/p≫≪p≫По данным The Sun, команда нападающего готова ждать до последнего, и если трансфер не состоится, швед может отправиться в аренду в другой клуб в конце трансферного окна. Ситуацию сравнивают с прошлогодним случаем Виктора Осимхена.≪/p≫≪p≫Однако Bola утверждает, что Арсенал готов удовлетворить требования Спортинга и в конечном счете выплатить 70 млн евро плюс еще 10 млн евро в виде бонусов.≪/p≫