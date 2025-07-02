Переход шведского голеадора Виктора Дёкереша из Лиссабонского Спортинга — одно из главных ожиданий нынешнего летнего трансферного окна.

27-летний нападающий уже успел испортить отношения с руководством клуба, которому ранее обещали отпустить игрока, если появится достойное предложение. Однако переговоры затянулись, и футболист дал понять, что больше не намерен выходить на поле в составе Спортинга.

Куда именно направится Дёкереш — пока что не ясно, ведь даже главный претендент на него, лондонский Арсенал, на какое-то время приостановил переговоры. Однако, по последним данным Николо Скиры, канониры сделали серьезный шаг вперед, достигнув соглашения с форвардом об условиях контракта, рассчитанного до 2030 года.

Прошлый сезон стал для Виктора выдающимся — 54 забитых мяча и 13 результативных передач в 52 матчах за клуб.

Ранее Арсенал подписал именитого голкипера.