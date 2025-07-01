В Челси он стал самым дорогим вратарём в истории. Голкипер перешёл в команду игрока сборной Украины.
Футболист сменил клубную прописку
14 минут назад
Испанский вратарь Кепа Аррисабалага присоединился к Арсеналу. «Канониры» активировали пункт отступных в размере пяти млн фунтов стерлингов.
Экс-вратарь Челси подписал трехлетний контракт, сообщает специализированный портал Transfermarkt.
30-летний испанец стал первым усилением «канониров» в текущем трансферном окне. Прошлый сезон он был в аренде в Борнмуте, ранее также провел год в аренде в Реале.
Челси заплатил за его услуги в 2018 году 72 миллиона фунтов стерлингов, что сделало его самым дорогим вратарем в истории.
«Я очень рад быть здесь. Клуб очень близок к трофею, и я верю, что вместе мы сможем это сделать», – заявил Аррисабалага официальному сайту Арсенала.
Игроком Арсенала является украинский защитник Александр Зинченко.