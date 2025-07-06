«Арсенал» усилился чемпионом Европы
Мартин Субименди покинул Реал Сосьедад
28 минут назад
Мартин Субименди/фото: Арсенал
Лондонский Арсенал официально подтвердил подписание испанского полузащитника Мартина Субименди, который ранее выступал за Реал Сосьедад. 26-летний хавбек заключил с английским грандом долгосрочное соглашение.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила около 65 миллионов евро.
В прошлом сезоне 2024/25 Субименди сыграл 48 матчей за клуб, записав на свой счет два гола и две результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нового чемпиона Европы в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Арсенал имеет проблемы с продажей Зинченко.