Арсенал выставил Зинченко на трансфер
За год до окончания контракта с лондонцами
около 1 часа назад
Арсенал сформировал список из четырёх футболистов, которых хотят продать, сообщает Sky Sports.
В этот шорт-лист попал игрок сборной Украины Александр Зинченко. Также канониры не против расстаться с Рисом Нельсоном, Якубом Кивиором и Фабио Виейрой.
Зинченко принял участие в 23 играх, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
В сезоне 2024/25 Арсенал набрал 74 очка и финишировал на втором месте в Премьер-лиге.