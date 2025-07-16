Арсенал сформировал список из четырёх футболистов, которых хотят продать, сообщает Sky Sports.

В этот шорт-лист попал игрок сборной Украины Александр Зинченко. Также канониры не против расстаться с Рисом Нельсоном, Якубом Кивиором и Фабио Виейрой.

Зинченко принял участие в 23 играх, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

В сезоне 2024/25 Арсенал набрал 74 очка и финишировал на втором месте в Премьер-лиге.

Арсенал предложил Зинченко команде Моуринью.