Главный тренер Арсенала Микель Артета отреагировал на трансфер нападающего Спортинга Виктора Дьокереша. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Мы невероятно рады приветствовать Виктора Декереша в клубе. Его стабильность в игре и готовность к матчам просто поражают, а его результативность говорит сама за себя.

У Виктора множество сильных сторон. Он быстрый и мощный нападающий, который забивает невероятное количество голов как на клубном, так и на международном уровнях. Он обладает целеустремленностью, высокой реализацией моментов в голы, а его продуманные перемещения в штрафной делают его постоянной угрозой для соперника.

Мы рады тому, что Виктор принесет в нашу команду, и с нетерпением ждем начала работы с ним. Мы рады приветствовать Виктора и его семью в Арсенале, - сказал Артета.