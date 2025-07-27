Новичок Арсенала Виктор Дьокереш высказался о возвращении в Англию. Его слова приводит официальный сайт клуба.

Я всегда хочу забивать. Быть частью этого клуба и забивать в этой форме и с этой эмблемой перед всеми болельщиками – это просто невероятно. Это будет фантастическое чувство

Я начинал здесь в Англии – кажется, это было очень давно. Думаю, с тех пор я значительно прибавил в игре. Теперь я хочу по-настоящему проявить себя и достигать результатов вместе с командой.

Для меня большая честь играть за свою страну, а забивать голы – это просто невероятно. Когда я играл за Спортинг, я забил несколько голов в ЛЧ, так что чувствую, что могу выступать на таком уровне. А теперь, перейдя в клуб уровня Арсенала, я считаю, что со всеми этими замечательными игроками в команде смогу играть еще лучше. Я с вдохновением жду начала работы.

Я просто чувствовал, что это правильный клуб для меня. То, что я услышал от Микеля Артеты и Андреа Берты во время разговора с ними, а также то, что видел за последние годы – как они играют в футбол, – произвело на меня большое впечатление. Когда я играл против Арсенала в прошлом сезоне, чувствовал, что это очень сильная команда, с которой очень трудно играть.

Это и заставило меня выбрать Арсенал, а также, конечно, история клуба и огромная фан-база сыграли свою роль. Было невероятно видеть всю ту поддержку, которую мне оказали еще до моего прихода», – сказал Дьокереш.