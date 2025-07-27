Дьокереш объяснил, что стоит за его выбором в пользу Арсенала
Самый результативный нападающий Европы попытается покорить АПЛ
около 9 часов назад
Новичок Арсенала Виктор Дьокереш высказался о возвращении в Англию. Его слова приводит официальный сайт клуба.
Я всегда хочу забивать. Быть частью этого клуба и забивать в этой форме и с этой эмблемой перед всеми болельщиками – это просто невероятно. Это будет фантастическое чувство
Я начинал здесь в Англии – кажется, это было очень давно. Думаю, с тех пор я значительно прибавил в игре. Теперь я хочу по-настоящему проявить себя и достигать результатов вместе с командой.
Для меня большая честь играть за свою страну, а забивать голы – это просто невероятно. Когда я играл за Спортинг, я забил несколько голов в ЛЧ, так что чувствую, что могу выступать на таком уровне. А теперь, перейдя в клуб уровня Арсенала, я считаю, что со всеми этими замечательными игроками в команде смогу играть еще лучше. Я с вдохновением жду начала работы.
Я просто чувствовал, что это правильный клуб для меня. То, что я услышал от Микеля Артеты и Андреа Берты во время разговора с ними, а также то, что видел за последние годы – как они играют в футбол, – произвело на меня большое впечатление. Когда я играл против Арсенала в прошлом сезоне, чувствовал, что это очень сильная команда, с которой очень трудно играть.
Это и заставило меня выбрать Арсенал, а также, конечно, история клуба и огромная фан-база сыграли свою роль. Было невероятно видеть всю ту поддержку, которую мне оказали еще до моего прихода», – сказал Дьокереш.
В прошлом сезоне Дьокереш забил 63 мяча и отдал 17 результативных передач в 58 матчах за Спортинг и сборную Швеции. Всего же за лиссабонский клуб 27-летний футболист оформил 97 голов и 28 ассистов в 102 играх. Transfermarkt оценивает бомбардира в 75 миллионов евро.