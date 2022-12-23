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Ассистентом Ротаня в «Александрии» станет экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины

Аналитиком будет Евгений Гресь
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 13:08
Ассистентом Ротаня в «Александрии» станет экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины
Владимир Езерский / Фото: УАФ

Ассистентом нового главного тренера Александрии Руслана Ротаня станет Владимир Езерский, который также работает с тренером в молодежной сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, аналитиком в команде будет Евгений Гресь, тренером по физической подготовке – Владимир Томиленко, а тренером вратарей – Владимир Тименко

Ранее сообщалось, что Ротань не оставит работу в молодежной сборной Украины и будет совмещать две должности.

Петр Приходько
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Теги

Владимир Езерский Руслан Ротань Александрия

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