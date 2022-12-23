«Александрия» объявила о назначении Ротаня
Ассистентом Ротаня в «Александрии» станет экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины
Аналитиком будет Евгений Гресь
23 декабря 13:08
Владимир Езерский / Фото: УАФ
Ассистентом нового главного тренера Александрии Руслана Ротаня станет Владимир Езерский, который также работает с тренером в молодежной сборной Украины, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, аналитиком в команде будет Евгений Гресь, тренером по физической подготовке – Владимир Томиленко, а тренером вратарей – Владимир Тименко
Ранее сообщалось, что Ротань не оставит работу в молодежной сборной Украины и будет совмещать две должности.
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