Павел Василенко

Трансфер Флориана Вирца в Ливерпуль находится на завершающей стадии, и немецкие СМИ раскрывают условия, на которых будет выступать нападающий.

Впечатляющий по цифрам сезон Вирца должен был закончиться долгожданным трансфером. Достижения молодой звезды включают 45 матчей, 16 голов и 15 результативных передач.

В услугах 21-летнего игрока заинтересованы Бавария и Манчестер Сити, его также связывают с мадридским Реалом.

Однако немецкий игрок не присоединится ни к одному из этих клубов. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, Ливерпуль выиграл гонку за Вирца.

В этом году чемпион Англии уже достиг соглашения с игроком. Вскоре он подпишет выгодный контракт. Согласно информации, предоставленной Bild, Вирц будет получать огромную зарплату.

На счет полузащитника планируется поступление до 340 тысяч фунтов в неделю. Эти условия сделают его одним из самых высокооплачиваемых футболистов в Европе.