Нигерийский форвард Адемола Лукман провел впечатляющий сезон в составе Аталанты, несмотря на отдельные разногласия с Джан Пьеро Гасперини, который до недавнего времени возглавлял клуб.

После десятилетия у руля Гасперини покинул бергамасков, и теперь команду ждет этап изменений и обновлений. Лукман, который играл под руководством итальянского специалиста около трети его времени в клубе, также может изменить ситуацию уже этим летом.

Главным претендентом на 27-летнего форварда стал Наполи, который рассчитывает усилить атакующую линию чемпиона Италии. Неаполитанцы уже вышли на связь с Аталантой и сделали официальное предложение в размере 50 миллионов евро, об этом сообщило A Bola.

Однако клуб из Бергамо не спешит соглашаться — переговоры готовы начинать с суммы как минимум 60 миллионов. В завершившемся сезоне Лукман провел 40 встреч за Аталанту, в которых отметился 20 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее Де Брюйне официально стал игроком Наполи.