Де Брюйне официально перешел в Наполи
Известные детали трудового договора
около 2 часов назад
Фото: ФК Наполи
Кевин Де Брёйне официально стал новым игроком Наполи. Чемпионы Италии подтвердили значительное усиление.
Де Брёйне играл за Манчестер Сити с 2015 года. Он сыграл 422 матча за «горожан», забив 108 голов и отдав 177 результативных передач.
Контракт полузащитника не был продлён, что позволило ему сменить работодателя.
В своё время бельгийского хавбека связывали с такими клубами, как Астон Вилла и Интер Майами, но футболист решил переехать на Апеннинский полуостров.
Де Брёйне официально достиг соглашения с Наполи. Хавбек подписал контракт с неаполитанским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон.