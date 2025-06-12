Павел Василенко

Кевин Де Брёйне официально стал новым игроком Наполи. Чемпионы Италии подтвердили значительное усиление.

Де Брёйне играл за Манчестер Сити с 2015 года. Он сыграл 422 матча за «горожан», забив 108 голов и отдав 177 результативных передач.

Контракт полузащитника не был продлён, что позволило ему сменить работодателя.

В своё время бельгийского хавбека связывали с такими клубами, как Астон Вилла и Интер Майами, но футболист решил переехать на Апеннинский полуостров.

Де Брёйне официально достиг соглашения с Наполи. Хавбек подписал контракт с неаполитанским клубом на два года с возможностью продления еще на один сезон.