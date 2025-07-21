Итальянская Аталанта официально объявила о переходе лучшего бомбардира Серии А сезона 2024/25 Маттео Ретеги в саудовский клуб Аль-Кадисия. По данным Фабрицио Романо, сумма трансфера может достигнуть 67–68 млн евро с учетом бонусов.

Ретеги провел блестящий сезон в составе бергамасков, забив 25 голов в 36 матчах Серии А и отдав 8 результативных передач. Таким образом он стал лишь вторым игроком в истории Аталанты, который выиграл бомбардирскую гонку в элите итальянского футбола после Филиппо Индзаги в сезоне 1996/97.

Саудовский клуб предложил 26-летнему итальянцу аргентинского происхождения четырехлетний контракт с годовой зарплатой около 20 млн евро, что в несколько раз превышает его доход в Италии.

Это второй по стоимости трансфер в истории клуба из Бергамо после продажи Расмуса Хёйлунда в Манчестер Юнайтед за 75 млн евро в 2023 году. Прошлым летом Ретеги перешел в Аталанту из Дженоа за 28 млн евро.

Также, недавно главного тренера Аталанты госпитализировали.