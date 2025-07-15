Тренера Аталанты госпитализировали
Врачи диагностировали у Ивана Юрича воспаление верхних дыхательных путей
около 1 часа назад
Итальянская Аталанта опубликовала заявление о состоянии здоровья нового главного тренера Ивана Юрича.
Как сообщила пресс-служба клуба, 49-летний специалист был экстренно госпитализирован в больницу Бологнини, расположенную в Сериате. Причиной стало острое воспаление верхних дыхательных путей, осложненное бактериальной инфекцией в области надгортанника.
По последним данным, самочувствие Юрича заметно стабилизировалось, и в клубе надеются на его скорейшее возвращение к работе.
Врачи отмечают положительную динамику и прогнозируют, что в ближайшие дни тренера выпишут из больницы в плановом порядке.
Напомним, что Юрич занял должность главного тренера Аталанты летом 2025 года.
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