Итальянская Аталанта опубликовала заявление о состоянии здоровья нового главного тренера Ивана Юрича.

Как сообщила пресс-служба клуба, 49-летний специалист был экстренно госпитализирован в больницу Бологнини, расположенную в Сериате. Причиной стало острое воспаление верхних дыхательных путей, осложненное бактериальной инфекцией в области надгортанника.

По последним данным, самочувствие Юрича заметно стабилизировалось, и в клубе надеются на его скорейшее возвращение к работе.

Врачи отмечают положительную динамику и прогнозируют, что в ближайшие дни тренера выпишут из больницы в плановом порядке.

Напомним, что Юрич занял должность главного тренера Аталанты летом 2025 года.