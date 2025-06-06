Аталанту возглавил бывший тренер Довбика
Известны детали трудового договора
около 6 часов назад
Фото: ФК Аталанта
Аталанта официально назначила Ивана Юрича своим новым тренером. Контракт подписан до 30 июня 2027 года, сообщает клубная пресс-служба.
Сезон 2024/25 годов выдался у него хаотичным: он провел всего 12 матчей во главе Ромы украинского форварда Артема Довбика, после чего 10 ноября был уволен, а 23 декабря нанят Саутгемптоном всего на 16 матчей, что привело к вылету клуба из Английской Премьер-лиги.
49-летний Юрич ранее также возглавлял Мантову, Кротоне, Дженоа, Верону и Торино.
Сегодня бывший тренер Аталанта Джан Пьеро Гасперини возглавил Рому.
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