Аталанту возглавил бывший тренер Довбика

Известны детали трудового договора

около 6 часов назад

Фото: ФК Аталанта
Фото: ФК Аталанта
Павел Василенко

Павел Василенко

Аталанта официально назначила Ивана Юрича своим новым тренером. Контракт подписан до 30 июня 2027 года, сообщает клубная пресс-служба.

Сезон 2024/25 годов выдался у него хаотичным: он провел всего 12 матчей во главе Ромы украинского форварда Артема Довбика, после чего 10 ноября был уволен, а 23 декабря нанят Саутгемптоном всего на 16 матчей, что привело к вылету клуба из Английской Премьер-лиги.

49-летний Юрич ранее также возглавлял Мантову, Кротоне, Дженоа, Верону и Торино.

Сегодня бывший тренер Аталанта Джан Пьеро Гасперини возглавил Рому.

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