Милан решил не продавать Тео Эрнандеса в мадридский Атлетико, несмотря на интерес со стороны испанского клуба.

Ранее сообщалось о разногласиях между сторонами во время переговоров. По информации журналиста Валентина Фурлана, трансфер окончательно сорвался.

Итальянский клуб оценивает 27-летнего защитника в 25 миллионов евро и не намерен снижать цену. В то же время, Атлетико не готов предложить больше 20 миллионов.

Стоимость игрока снижена из-за того, что его контракт истекает уже через год. Ходили слухи, что Милан не против продать Эрнандеса в Аль-Хиляль, однако сам футболист отказался от варианта с переездом в Саудовскую Аравию.