Мадридский Атлетико находится на финальной стадии переговоров по трансферу 27-летнего левого защитника Милана и сборной Франции Тео Эрнандеса. Контракт футболиста с красно-черными действует еще один сезон.

Как сообщает Calciomercato, игрок уже достиг принципиальной договоренности с Атлетико о переходе. Испанский клуб сделал два предложения, однако Милан отказывается отпускать защитника меньше чем за 30 миллионов евро.

Интересно, что Милан также вел переговоры с Аль-Хилялем по поводу Эрнандеса, но вмешательство Атлетико изменило расстановку сил.

Кстати, именно в системе Атлетико Тео начинал свой путь в футболе. Несмотря на то, что он прошел все ступени от академии до первой команды, сыграть за основной состав мадридцев в официальных матчах ему так и не удалось.

С 2019 года Эрнандес защищает цвета Милана. За это время он провел 262 встречи, отметился 34 голами и 45 результативными передачами. Вместе с итальянским клубом Тео завоевал титулы чемпиона Серии А и обладателя Суперкубка страны.

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