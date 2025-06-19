Лондонский Арсенал решил расстаться с украинским защитником Александром Зинченко и выставить его на трансфер.

El Gol Digital сообщает, что одним из главных претендентов на футболиста является Милан, однако теперь у итальянцев появился серьезный соперник. Мадридский Атлетико, не сумев договориться о переходе Тео Эрнандеса, сосредоточил внимание на Зинченко.

У украинского игрока может появиться возможность продолжить карьеру под руководством самого богатого тренера мира Диего Симеоне. Кроме того, испанский клуб гарантирует участие в Лиге чемпионов, чего Милан пока предложить не может.

В сезоне 2024/25, который завершился, Зинченко провел за Арсенал 23 матча во всех турнирах, проведя на поле 789 минут, отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего за три года в составе канониров он сыграл 91 матч, забил три мяча и сделал пять ассистов.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока сборной Украины оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что европейский гранд отказался от идеи трансфера Зинченко.