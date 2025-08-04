Защитник Шахтера Юхим Конопля в эфире УПЛ ТВ прокомментировал непростую победу в матче стартового тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (1:0). Футболист сделал ассист на Кауана Элиаса.

Ассист — это здорово. Я, конечно, очень рад, но установка от тренера была — выйти и добавить скорости в атаке. Считаю, что справился, но мог бы больше, поэтому не полностью доволен собой.

Игра была чуть медленнее, чем мы ожидали — наверное, из-за того, что было очень жарко, игра в 3 часа — это всегда сложно. Физически ребятам было очень тяжело — и нашим, и Эпицентру. И они тоже очень хорошо справились со своей задачей, не давали нам забить, были очень цепкими, и было очень тяжело играть против них сегодня — поэтому им также заслуга.

Ротация? У нас только за август 10 игр, и одни и те же 11 человек просто не смогут играть. Поэтому ротация — это нормально. У нас 25 футболистов, и на каждой позиции конкуренция. Почти на каждой позиции ротация — это очень хорошо для команды.

Разнос в раздевалке? Честно, не знаю, потому что я был на поле. Думаю, что если и был какой-то разнос в раздевалке, то лишь с целью замотивировать нас и подтолкнуть выдать еще больше, чем мы показывали в первом тайме.

Во втором тайме нам было, считаю, немного легче, потому что команда хорошо готова физически — и как раз к концу игры это и сказалось. Где-то кто-то не добежал — и мы смогли забить.