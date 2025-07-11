Автор дубля и трёх ассистов в составе Шахтёра высказался по поводу разгрома Ильвеса
«Горняки» просто издевались над соперником и превратили ответный матч в формальность
24 минуты назад
Вингер Шахтера Алиссон Сантана поделился эмоциями после своего дубля и трех ассистов в матче стартового раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса (6:0). Слова игрока передает пресс-служба клуба.
Бесконечно рад за наш командный успех, что мы смогли одержать такую важную победу учитывая результативность и уверенность в своих силах. Очень рад отметиться забитыми мячами и помочь команде. Безусловно, горжусь, что смогли выдержать все те указания и наставления, которые Мистер давал накануне матча. Уверен, это точно пойдет нам на пользу.
Как Туран мотивировал перед матчем? Считаю, это было на самом деле органично, ведь мы четко придерживались указаний и наработок, которые предложил Мистер. Конечно, полностью отдавались игре, а наше желание побеждать просто зашкаливало. Сейчас, на мой взгляд, самое важное – сохранить этот темп и удержать его на протяжении всего сезона.
Это очень важный матч для меня, эмоции просто зашкаливают. Важно сохранить этот тонус и запал, чтобы поддерживать такую результативность на протяжении всего сезона. Уверен, эта игра вдохновит не только меня, но и всех партнеров по команде. Нам под силу сделать так, чтобы это стало нашей закономерностью.
Кому посвящаю голы? Своей семье, матери, а также Педро Энрике, у которого завтра день рождения. Всем им посвящаю победу и голы. Конечно, всей команде – за те усилия, которые мы приложили, играя как единый слаженный организм.
В ответном матче надеюсь забить два-три мяча, но не хочу иметь никаких ожиданий. Также хотелось бы дополнить взятие ворот качественной передачей.
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Ранее мыслями о игре поделился полузащитник Шахтера Педриньо.