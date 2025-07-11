Полузащитник Шахтера Педриньо поделился мыслями о разгромной победе в матче стартового раунда квалификации Лиги Европы против Ильвеса (6:0). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Безусловно, невероятные эмоции зашкаливают прямо сейчас. Даже сложно подобрать слова. Очень горжусь тем, какую ментальность проявила команда и желание бороться за нужный результат. Действительно, отдавали все силы до последних минут, о чем свидетельствуют заключительные взятия ворот.

Мистер всегда включен в игру на все 90 минут и сосредоточен на том, что происходит. И в раздевалке, и непосредственно перед началом поединка он донес до нас основной месседж: ни 1:0, ни 2:0 никогда не будут для нас достаточными. Также он требует полной интенсивности и самоотдачи, когда мы выходим на поле. Считаю, мы действительно смогли выполнить этот запрос – не только за счетом, но и в целом за ходом игры, а также за тем, насколько нам удалось навязать свой стиль оппоненту.

Давно не забивал в еврокубках? Конечно, это очень важный момент для меня, приятно отметиться в такой момент. Но прежде всего всегда ставлю командные цели на первое место. Если мне не удастся забить, но «Шахтер» одержит победу, с удовольствием выберу именно такое развитие событий. В то же время, безусловно, чрезвычайно счастлив, что отметился. Постоянно пытаюсь искать свои моменты и использовать их максимально эффективно. Рада, что удалось реализовать те возможности, которые возникали.

Перфоманс Алисона? Безгранично счастлив за него. Он провел невероятный поединок. Вероятно, у нас действительно есть какая-то химия, взаимодействие. С тех пор как мы выступали за одну команду в Бразилии, он стал моим близким товарищем. Имеем определенный уровень понимания – как на футбольном поле, так и за его пределами. Искренне радуюсь за него. Он – игрок высокого качества, что это прекрасно и продемонстрировал. Уверен, это только начало. На дистанции он сможет дать команде много пользы.

Что сказал Туран после матча? Конечно, он начал свою речь с поздравления. Подчеркнул, насколько сложно забить шесть голов в одном поединке. Отметил наши старания, безгранично поблагодарил за уровень самоотдачи и желания, которые мы продемонстрировали на поле. Поднял настроение, которое и так было на высоте.