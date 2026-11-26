Павел Василенко

Вингер Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе Аякса после травмы. Украинский футболист готовится к ближайшему еврокубковому противостоянию против швейцарского Туна в рамках четвертого тура Лиги конференций.

О возвращении украинца сообщил журналист Voetbal International Лентин Гудейк в соцсети X. Вместе с Цыганковым к полноценным тренировкам присоединился ивуарийский нападающий Симон Адингра. Оба футболиста в последнее время находились в лазарете команды.

Напомним, в последний раз Виктор выходил на поле 25 октября в матче чемпионата Нидерландов против Спарты (2:1). Украинец начал встречу в стартовом составе, но после первого тайма был заменен. Впоследствии стало известно о его повреждении, характер которого клуб решил не разглашать.

Теперь возвращение вингера в общую группу дает основания надеяться на его быстрое появление в официальных матчах.

Встреча Аякса с Туном состоится в четверг, 26 ноября, на стадионе «Йохан Круифф Арена». Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Цыганков провел за амстердамцев восемь матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Контракт 29-летнего украинца с Аяксом рассчитан до 30 июня 2029 года. Его трансферную стоимость Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро.