Бывший тренер киевского Динамо Александр Шовковский прошел неделю стажировки в расположении амстердамского Аякса, который в настоящее время тренирует Мичел Санчес. Об этом украинский специалист сообщил в своем Instagram.

От всего сердца хочу поблагодарить руководство клуба Аякс, менеджмент и весь тренерский штаб, особенно Йорди Кройффа, Сима Де Йонга и главного тренера команды Мичела Санчеса за уникальную возможность провести целую неделю на базе клуба, стать частью его особой атмосферы и погрузиться в настоящую жизнь команды

Это была не просто неделя тренировок и футбола – это бесценный опыт, новые впечатления, возможность увидеть изнутри философию клуба, его традиции, подготовку и организацию тренировочного процесса, его особую культуру, которая делает Аякс одним из самых известных футбольных клубов мира.

Спасибо за гостеприимство, открытость, внимание и возможность прикоснуться к великой футбольной истории. Такие моменты мотивируют расти, развиваться, ставить перед собой новые цели и двигаться вперед.