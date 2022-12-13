«Аякс» собирается купить вратаря сборной Нидерландов

Нопперт играет за «Херенвен»

Фото: Marca

Вратарь «Херенвена» Андрис Нопперт может оказаться в «Аяксе».

Повышение голкипер заслужил после ЧМ-2022. Он был основным вратарем сборной Нидерландов, отыграв все матчи. 28-летний игрок готов к переходу, сообщает Voetbal International.

Примечательно, что нынешний сезон стал дебютным для голкипера в качестве основного в клубе Эредивизии. Ранее он выступал за аутсайдера чемпионата Нидерландов «Гоу Эхед Иглз».

Также он дебютировал за сборную Нидерландов как раз на ЧМ-2022.

В «Аяксе» роль основного вратаря чередуют 39-летний Ремко Пасвер и 40-летний Мартен Стекеленбург.