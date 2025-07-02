Павел Василенко

Марио Балотелли резко подвел итоги своего времени в Дженоа. Это задело и тренера, и руководство клуба Серии А.

После окончания контракта 34-летний итальянец стал свободным агентом. Это вдохновило его подвести итоги последних месяцев в Дженоа, игроком которой является украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Балотелли был привлечен в клуб Альберто Джилардино, но его быстро заменил Патрик Виейра. Под его руководством нападающий провел всего четыре матча, сыграв 34 минуты.

«Коли прийшов Вієйра, здавалося, що у нього були добрі наміри, але тоді я грав лише дві-чотири хвилини за гру. Я запитав, чи є якісь проблеми, і не отримав чіткої відповіді», – розповів Балотеллі подкасту Centrocampo.

После шести матчей Балотелли выразил недовольство новым тренером. В наказание его навсегда исключили из команды. К 2025 году форвард так и не появился на поле.

Также игрок обвинил клуб в отсутствии поддержки. По словам Балотелли, функционеры Дженоа избегали объяснений ситуации, не желая принимать его.

«У них нет смелости что-то сказать, я не думал, что они будут так себя вести. Надеюсь, они больше никогда со мной не заговорят. У них было семь месяцев, чтобы высказаться, но им не хватило уважения», – сказал нападающий.

Игрок пояснил, что не собирался играть по 90 минут в каждом матче. Однако он ожидал большего влияния на результаты команды. В результате команда заняла 14-е место в таблице Серии А.