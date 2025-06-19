Каталонская Барселона уже не первый трансферный период проявляет интерес к испанскому форварду Нико Вильямсу, который выступает за баскский Атлетик, и похоже, что история с его переходом близка к завершению.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сине-гранатовые согласовали с 22-летним нападающим условия контракта, который будет действовать до 2031 года. По договоренности футболист будет зарабатывать от 7 до 8 миллионов евро в год.

Теперь Барселоне предстоит договориться с Атлетиком о сумме выкупа игрока. В прошлом сезоне Вильямс провел 45 встреч, отметился 11 голами и сделал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что главный наставник Барселоны Ханси Флик определился с футболистами, которые должны покинуть команду.