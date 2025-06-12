Флік определился с футболистами, которые должны покинуть Барселону

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик намерен расстаться с теми игроками, на которых не рассчитывает в следующем сезоне.

Дополнительно руководство клуба считает необходимым сократить состав, чтобы снизить финансовую нагрузку. По данным Fichajes.net, команду могут покинуть сразу пять футболистов.

Среди них — вратари Иньяки Пенья и Марк-Андре тер Штеген. Оба голкипера лишаются перспектив на игровое время, поскольку основные роли в рамке должны занять Жоан Гарсия и Войцех Щенсны.

Также под вопросом будущее вингера Ансу Фати. Он давно не входит в основную обойму, а Флик не намерен предоставлять ему шансы. В настоящее время идут переговоры с Монако. Атакующий полузащитник Пабло Торре оказался вне конкуренции и также может покинуть клуб.

Кроме того, Барселона рассматривает продажу одного из центральных защитников — Андреаса Кристенсена или Рональда Араухо. В клубе рассчитывают получить за кого-то из них достойное предложение.

Из-за того, что каталонцы не пробились на Клубный чемпионат мира, они запланировали предсезонный тур по Азии. Команда проведет серию товарищеских матчей в Японии и Южной Корее.

Ранее сообщалось, что Барселона подпишет нападающего.