Крайний нападающий Манчестер Юнайтед Маркос Рашфорд в ближайшее время станет игроком Барселоны. По информации Mundo Deportivo, 27-летний англичанин пройдет медосмотр в понедельник, 21 июля, после чего на следующий день состоится официальная презентация его перехода в каталонский клуб на правах аренды.

В Барселоне уже рассматривают возможные игровые номера для новичка. Один из фаворитов — 14-й, под которым в составе сине-гранатовых играл кумир Рашфорда Тьерри Анри.

Также англичанин может выбрать 19-й номер, который ранее принадлежал Ламину Ямалю и Лионелю Месси. Сам Рашфорд выступал под этим номером в начале своей карьеры в Манчестер Юнайтед.

Не исключается и вариант с 22-м номером — именно с ним Маркус дебютировал в национальной сборной Англии.